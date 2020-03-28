Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации КГУ "Смарт Атырау" на сегодня пассажиропоток в автобусах снизился со 100 тысяч до 40 тысяч человек в день.​ - В настоящее время, в связи с введением чрезвычайного положения в стране, число единиц общественного транспорта в городе было решено сократить со 160 до 140 единиц. В выходные дни население перевозят 115 общественного транспорта. Салон каждого автобуса, вернувлегося из рейса, подвергается санитарной очистке и обработке дезрастворами. Для этого кондукторам были розданы дезинфекционные вещества и специальные перчатки,- рассказал руководитель КГУ «Смарт-Атырау» Адильбек Танкиев.