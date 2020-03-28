Тест на наличие коронавируса подтвердился у местной жительницы, сообщает управление здравоохранения Атырауской области. Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Сегодня, 28 марта, подтвердился пятый случай заражения коронавирусом. Женщина была изолирована и госпитализирована во вторую Областную больницу. Ранее сообщалось о четырёх фактах заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области. Все заболевшие находятся во второй Областной больнице. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 208. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  