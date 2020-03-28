Это пятый случай заражения коронавирусом в Атырауской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Медсестра поликлиники в Атырау заразилась коронавирусной инфекцией от пациентки Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 28 марта, в Атырауский области подтвердили пятый случай заражения коронавируса. Заболевшим оказалась сотрудница третьей городской поликлиники, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. Как установлено, медсестра брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом "Алматы-Атырау" 17 марта. Сегодня тест на наличие коронавирусной инфекции у местной жительницы подтвердился. В настоящее время установлено 27 контактных с заражённой пациенткой. Все они изолированы и помещены на карантин. По информации управления здравоохранения Атырауской области третья городская поликлиника с понедельника, 30 марта, будет переведена на дистанционный режим работы. В медицинском учреждении проведут полную дезинфекцию. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 228. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    