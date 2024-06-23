В региональной службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что птицы обитают на левом берегу реки Урал - на полях испарения «Сасық Сай», куда сбрасываются сточные воды. По мнению специалистов, есть ряд причин, по которым фламинго занесенные в Красную книгу, выбрали это место.





— На данный момент на полях испарения «Сасық сай» и «Квадрат» ведутся рекультивационные работы. Кроме того, завершено строительство КОС в левобережной части города. Это способствует улучшению экологии региона. Можно предположить, что здесь водятся мелкие ракообразные, являющиеся пищей для фламинго, — рассказал начальник строительства левобережных очистных сооружений Бауржан Ахмет.

По информации РСК, в левобережной части города ведутся работы по очистке сточных вод, поступающих из домов на очистные сооружения. После этого очищенная вода поступает на поля испарения. Мощность КОС составляет 70 тысяч кубометров воды в сутки.