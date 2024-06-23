Должник долгое время уклонялся от уплаты алиментов, по итогу общая сумма задолженности превысила три миллиона тенге. Суд рассмотрел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и шесть месяцев.

— В течение этого времени должнику запрещено без уведомления уполномоченного государственного органа - менять местожительство, покидать постоянное местожительство с 23.00 часов до 06.00, выезжать в другие местности, посещать общественные места, реализующие спиртные напитки, совершать противоправные правонарушения. Должник обязан производить выплату алиментов, в случае увольнения трудоустроиться в течение одного месяца. При отсутствии постоянного места работы приговором суда должник будет привлечен к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания, — сказала руководитель отдела регулирования и контроля за деятельностью судебных исполнителей ДЮ ЗКО Жулдыз Зинедденова.

Департамент юстиции ЗКО совместно с прокуратурой и частными судебными исполнителями продолжает бороться с подобными правонарушениям. Так, на сегодняшний день два уголовных дела прекращены по соглашению сторон, два дела готовятся к передаче в суд, одно дело находится на рассмотрении суда, а по восьми делам продолжается досудебное следствие.

Приговор не вступил в законную силу.



