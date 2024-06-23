В Бурлинском районе одиннадцатый класс закончили 444 ученика. Из них 246 с казахским языком и 198 русским языком обучения. 23 выпускника стали отличниками учебы, а шесть обладателями знака «Алтын белгі». Об этом сообщили в районном акимате.

В 2024 году в районе основное ЕНТ сдают 400 детей, в прошлом году абитуриентов было - 341. Как и в 2023 году один из учеников имеет особые образовательные потребности. В этом году самый высокий балл набрала ученица школы №7 города Аксай, она сдала тестирование на 123 балла. В прошлом году самый высокий балл по району был у ученика Кентубекской школы, мальчик набрал 127 баллов.

Как сообщили в районном акимате, нарушений правил тестирования не было ни в этом, ни в прошлом году.



