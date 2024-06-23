Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в ЗКО

22 июня на трассе Самара - Шымкент не далеко от поселка Косколь Каратобинского района водитель «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Мазда». В результате ДТП погибли четыре человека и еще двое получили серьезные телесные повреждения.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с места трагедии в областной центр санавиацией были доставлены две женщины. Состояние 47-летней пострадавшей оценивается, как средней степени тяжести, её госпитализировали в отделение хирургии городской многопрофильной больницы. Вторая, 72-летняя пострадавшая, отказывалась от госпитализации, но её всё же оставили в отделении нейрохирургии.