Аким ЗКО Нариман Турегалиев поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником. Он отметил, что труд полицейских по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан заслуживает большого уважения.

— Глава государства отметил, что каждый сотрудник органов внутренних дел должен быть примером справедливости, открытости и честности. Полицейские Западно-Казахстанской области неустанно трудятся над обеспечением правопорядка, безопасности граждан. Благодаря вашему профессионализму в обществе формируется стабильность, растет доверие граждан к правоохранительным органам. Во время борьбы с весенним паводком вы также были на передовой. Более 1500 полицейских области в этот период обеспечивали порядок и спокойствие, дежуря днями и ночами. Ваш труд заслуживает большого уважения, — сказал Нариман Турегалиев.

Во время мероприятия аким области наградил полицейских, отличившихся безупречной работой. Также сотрудникам полиции были вручены благодарственные письма и грамоты от МВД, а некоторые получили новые служебные звания.

С начала 2024 года в области зарегистрировано 1 246 уголовных правонарушений, что на 38% меньше по сравнению с прошлым годом. В 2023 году ДП ЗКО приобрело более 140 автомобилей, включая автомобили с установленной системой «Кибер-шериф», которая выявляет превышение скорости водителями.