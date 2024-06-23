Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков на брифинге в СЦК сообщил, что теперь после истечения срока гражданам будет приходить уведомление, напоминающее об оплате задолженности. Это стало возможным благодаря роботу ЧСИ, с его помощью планируется ежегодно экономить 2,2 миллиарда тенге граждан, передает Tengrinews.kz.

Бекболат Молдабеков пояснил, что если вам пришел штраф по камере "Сергек" и в течение 50 дней вы не успевали его оплатить, то ваш штраф переходил к ЧСИ ( частный судебный исполнитель-прим.автора). Затем судисполнитель накладывал арест и взыскивал 25 процентов от суммы штрафа. А теперь, если человек задерживает оплату штрафа на 50 дней, ему начинают приходить дополнительные напоминания. Это будут SMS-сообщения, push-уведомления и уведомления в мобильных приложениях банков. Всё это делается, чтобы избежать наложения дополнительных взысканий. Ведь всю работу выполняет робот, который не берет дополнительную плату в размере 25%.