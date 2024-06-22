Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом работ по реконструкции автодороги «Караганда – Балхаш», протяженность которой составляет 363 км.

В настоящее время подрядная организация производит укладку верхнего слоя покрытия. Директор Карагандинского областного филиала АО «НК КазАвтоЖол» Ерлан Жумагулов доложил, что объезды на всем протяжении автодороги отсутствуют и движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

Построено пять обходов для населенных пунктов Жумабек, Аксу, Акчатау, Аксу-Аюлы и города Балхаш. Подрядчик завершил строительство транспортной развязки и путепровода через железную дорогу в районе города Балхаш. Построено 32 путепровода для проезда сельскохозяйственной техники и 11 мостов. Произведено переустройство существующих инженерных линий коммуникаций.

Поэтапно производится обустройство автодороги: установка барьерного ограждения, снегозащитных заборов и заборов, противодействующих переходу скота. Ведется работа по устройству площадок отдыха. Их предусмотрено 18, в том числе 8 санитарно-гигиенических узлов модульного типа. Предусмотрены беседки для отдыха и эстакады для ремонта автомашин.

Роман Скляр подчеркнул, что автодорога «Караганда-Балхаш» имеет важное значение для развития транспортного коридора «Центр-Юг» и поручил не снижать темпы дорожно-строительных работ и завершить реконструкцию дороги до конца текущего года.

Также в ходе рабочей поездки первый вице-премьер проверил подготовку к отопительному сезону в городе Балхаш. Он осмотрел реконструируемые участки тепловых сетей и городскую ТЭЦ.

С 2021 года в городе идет реконструкция магистральных тепловых сетей протяженностью 10,6 км. Работы планируется завершить в этом году, что позволит улучшить качество теплоснабжения в городе. Проводятся работы по обновлению внутримагистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Всего заменят 25 км тепловых сетей.

Первый вице-премьер был проинформирован о том, что все работы проводятся на уязвимых участках тепломагистрали, где в прошедшем отопительном сезоне наблюдались порывы.

На Балхашской ТЭЦ Роману Скляру доложили о строительстве нового, пятого котла, монтаж которого планируется завершить к концу 2026 года.

На ремонт и модернизацию оборудования станции выделено 2,6 млрд тенге. Завершены текущие ремонты трех котлов и двух турбин. Планируется капитальный ремонт еще одного котла и турбины.

К началу отопительного сезона ТЭЦ будет работать с четырьмя котлами, что обеспечит стабильное теплоснабжение в домах жителей.





