В Уральске готовы 28 пунктов для эвакуации при подтоплении, которые рассчитаны более чем на три тысячи человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, подтопление жилых домов и объектов происходит в северных районах: район Байтерек, Таскалинский район, также были угрозы подтопления в Казаталовском районе и в Уральке. - По городу у нас отмечены 32 участка, где могут быть подтопления талыми водами в дачных массивах. Когда поднимется вода в пойменных участках реки Урал, могут быть подтопления в районе Байтерек в поселках Асан и Мичурино. В дачных массивах микрорайона Самал может отмечаться только повышение уровня грунтовых вод, - отметил  Жасулан Джумашев. Кроме того, Жасулан Джумашев отметил, что в Уральске готовы к приему пострадавших от паводка 28 эвакуационных пунктов. - Мы можем принять более трех тысяч человек. Договоры с организациями и предприятиями, куда будут эвакуировать людей, уже заключены, - пояснил  Жасулан Джумашев. - Также по всей области проводится очень большая и активная работа по паводку. Сейчас в трех районах начинаются работы по подготовке ледохода, чтобы через каналы и гидротехнические сооружения по рекам было свободное прохождение ледовой массы. Мы начинаем работы по бурению и прорезанию специальных линий для раскола льда. В прошлом году у нас была всего одна ледорезная установка и три мотобура, 15 ручных буров. В этом году мы приобрели еще два ледобура за счет дополнительного местного бюджета и пять мотобуров. Также проводятся очистка арыков, обвалование дамб, укрепление створок на гидротехнических сооружения. Жасулан Джумашев отметил, что в этом году с территории Уральска было вывезено 1,02 млн кубометров снега.