По словам руководителя ДЧС ЗКО Жасулана Джумашева, подтопление жилых домов и объектов происходит в северных районах: район Байтерек, Таскалинский район, также были угрозы подтопления в Казаталовском районе и в Уральке. - По городу у нас отмечены 32 участка, где могут быть подтопления талыми водами в дачных массивах. Когда поднимется вода в пойменных участках реки Урал, могут быть подтопления в районе Байтерек в поселках Асан и Мичурино. В дачных массивах микрорайона Самал может отмечаться только повышение уровня грунтовых вод, - отметил Жасулан Джумашев. Кроме того, Жасулан Джумашев отметил, что в Уральске готовы к приему пострадавших от паводка 28 эвакуационных пунктов. - Мы можем принять более трех тысяч человек. Договоры с организациями и предприятиями, куда будут эвакуировать людей, уже заключены, - пояснил Жасулан Джумашев. - Также по всей области проводится очень большая и активная работа по паводку. Сейчас в трех районах начинаются работы по подготовке ледохода, чтобы через каналы и гидротехнические сооружения по рекам было свободное прохождение ледовой массы. Мы начинаем работы по бурению и прорезанию специальных линий для раскола льда. В прошлом году у нас была всего одна ледорезная установка и три мотобура, 15 ручных буров. В этом году мы приобрели еще два ледобура за счет дополнительного местного бюджета и пять мотобуров. Также проводятся очистка арыков, обвалование дамб, укрепление створок на гидротехнических сооружения. Жасулан Джумашев отметил, что в этом году с территории Уральска было вывезено 1,02 млн кубометров снега.