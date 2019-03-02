Как сообщили в пресс-службе управления полиции г.Уральск, 28 февраля примерно в 22.00 нетрезвый мужчина напал на двух женщин. - В ходе патрулирования своего участка в микрорайоне Северо-Восток 2, к войсковому наряду военной части 5517 в составе рядовых - Фазылова Эльдара, Кабиева Нурпеиса и Мунайтпашова Кажымукана, подбежала перепуганная женщина с ребенком и сказала, что сейчас на нее напал неизвестный мужчина, азиатской внешности. Она сумела вырваться, и убегая, заметила, что он напал на другую женщину, более взрослую, которую свалил на снег. Военнослужащие незамедлительно бросились к указанному месту по ул. Циолковского и увидели, как мужчина пинает ногами, лежащую на земле женщину. Незамедлительно войсковым нарядом в отношении злоумышленника была применена физическая сила (загиб руки за спину), после чего на нападавшего были надеты наручники. Во время задержания мужчина оказал яростное сопротивление, сопровождающееся нецензурной бранью, - рассказали в полиции. Пострадавшая пояснила, что ранее никогда не видела напавшего на нее мужчину. Она просто шла домой, когда заметила, приближающегося к ней мужчину, который матерясь, свалил ее на снег и начал избивать ногами. Женщина с болями в области предплечья обратилась в травмпункт. - Задержанный 1982 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживающий в г. Уральск, находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснил начальник войскового наряда военной части 5517 рядовой Фазылов Эльдар. - После задержания мужчина был передан Управление полиции г. Уральск.