Попался мне интересный рецепт заварных блинов с крабовыми палочками. Я вспомнила что, на носу то у нас Масленица (с 4 по 10 марта в 2019 году), а за ней сразу Пост. Моя семья просто обожает блины и рецептов у меня приличное количество. Вот я и решила поделиться с вами своей коллекцией рецептов блинов.Блины заварные с крабовыми палочками.
На 24 шт.
Для теста
1 ст. кефира
2 яйца
12 ст.л. муки
1/3 ч.л. соли
½ ч.л. соды
Растительное масло
Для начинки
10-20 крабовых палочек
2 плавленых сырка
2 зуб. чеснока
1 вареное яйцо
Майонез
Для начинки: натрите сырки, яйцо, измельчите чеснок, добавьте майонез. Отдельно нарежьте полосочками палочки.
Для блинов: смешайте яйца, кефир и соль. Добавьте стакан кипятка, муку, соду и перемешайте. Добавьте 2 ст. л. масла.
Поджарьте блины, как обычно.
Каждый блин смажьте начинкой, выложите сверху в один ряд крабовые палочки. Сверните трубочкой. Нарежьте на рулетики
Блины кофейные с заварным кремом
На 15-20 шт.
3 ч.л. растворимого кофе
1 ст. муки
1 ст. молока
1 яйцо
30г. слив. масла
2-3 ст.л. сахара
1/3 ч.л. соли
растительное масло
В глубокой миске смешайте кофе с сахаром, добавьте стакан горячей воды и стакан молока. Дайте остыть.
Отдельно до пышности взбейте яйцо с солью.
Добавьте яйцо к кофе. Всыпайте муку постепенно. Размешивая венчиком комочки. Можно смешать миксером.
Растопите сливочное масло и влейте в тесто.
Выпекайте блинчики на разогретой, смазанной растительным маслом.
Блины без яиц и молока
На 15-20 шт.
2,5 ст. газированной воды
1,5 ст. муки
2 ст.л. растительного масла
2 ст.л. сахара
1,4 ч.л. соли
В глубокой чаше смешайте соль, сахар и стакан газировки. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Добавьте муку и взбейте блендером или хорошо перемешайте.
Влейте оставшуюся газированную воду. Тесто должно получится как не жирная сметана, немного жиже, чем обычное тесто на блины. Если получилось не такое, добавьте еще немного газированной воды.
Жарьте как обычные блины на разогретой сковороде, смазанной маслом.
Блины творожные
На 15-20 шт.
150 гр. творога
2 яйца
1 ст. молока
2/3 ст. муки
1 ст.л. сахара
¼ ч.л. соды
1 ч.л. разрыхлителя
1 ч.л. ванилина
Растительное масло
Смешайте муку, соду, разрыхлитель и сахар.
В отдельной чашке смешайте творог, яйца, теплое молоко и ванилин.
Соедините обе массы и взбейте миксером до однородности.
Разогрейте сковороду, смажьте маслом, на один блинчик 1,5 – 2 ст.л. Как только появятся на блинчике пузырьки и края станут золотистыми, переверните.
Блины на сгущенке с шоколадом
На 12 шт.
2 ст. муки
Плитка темного шоколада
2 яйца
1 б. сгущенного молока
2 ст. кипятка
1 ч.л. разрыхлителя
½ ч.л. соли
Растительное масло
Яйца смешайте с солью и сгущенкой. Влейте 2 ст. кипятка, добавьте разрыхлитель и быстро перемешайте.
Всыпьте муку, добавьте 2 ст.л. масла, перемешайте и разделите тесто на две части
Растопите шоколад с 1 ст.л. масла и влейте в одну часть теста. Хорошо перемешайте.
Жарьте как обычно. Подавать можно как обычно или завернуть рулетики из двух разноцветных блинчиков.Еще посмотрите, как можно удивить любимого и приготовить бургер.
