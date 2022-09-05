- По результатам медицинской экспертизы выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении него составлен протокол, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Сотрудники Центра оперативного управления около шести часов утра в микрорайоне Авангард на улице Л. Владимирского заметили подозрительное движение Mitsubishi. На место выехали патрульные.Мужчине грозит административный арест на 15 суток и лишение водительских прав на семь лет.