Ранее в целях оценки состояния спортивных площадок, расположенных в городе Аксай, при районном отделе спорта была создана специальная группа, в которую вошли методисты спорта, специалисты отрасли. Сегодня члены группы по-прежнему продолжают работу по проверке, оценке состояния спортивных площадок. Продолжаются такие работы, как закрепление футбольных ворот, сварка трещин наружных ограждений площадок, очистка от заросшей травы вокруг спортивных площадок, очистка от мусора, брошенного внутри и снаружи спортплощадки. В настоящее время разрабатываются правила по эксплуатации спортивных площадок, которые по мере готовности будут вывешиваться на спортивных площадках. Уважаемые родители, уважаемые жители, уважаемые дети давайте не будем ломать руками то, что мы для себя просим, и не позволим другим это делать, обратились в акимате района.