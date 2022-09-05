«Доверилась знакомым»: история с похищением девушки получила продолжение
Она всё-таки написала заявление на похитителей.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео появилось в социальной сети накануне. Прохожий, слыша крики из машины «выпусти меня», попросил водителя остановить авто и показать, что с девушкой. Однако водитель его проигнорировал. В пресс-службе департамента полиции Алматы сразу сообщили, что установили участников события.
- В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину к своему жениху, за которого, при соблюдении национальных традиций, выходит замуж, - говорилось в первом комментарии департамента.
Позже telegram-канал «За нами уже выехали» написал, что как только все участники видео вышли из здания полиции, девушку вновь похитили.
В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили.
- Сегодня гражданка А. приехала в наше подразделение и написала заявление. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка. Между тем, девушке был задан вопрос, почему она при первичном разбирательстве ввела органы внутренних дел в заблуждение, заявив, что добровольно села в машину и претензий к друзьям-односельчанам не имеет. Она ответила, что доверилась своим знакомым. Участники события установлены, действиям каждого из них будет дана принципиальная оценка, - прокомментировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
Девушка рассказала, что мужчины обещали отвезти её домой, но снова повернули в другую сторону. При этом добавляет, что даже после этого сначала не хотела писать заявление.
