На сегодня автобусы подвозят детей к пяти школам города.

Глава города Миржан Сатканов вручил школам ключи от новых автобусов.

— С прошлого года из республиканского бюджета выделили средства, удалось обновить автобусный парк школ. Сегодня автобусы подвозят к пяти школам нашего города. Поздравляем с машинами, пусть наши добрые дела продолжаются, — сказал аким Миржан Сатканов.

Новые автобусы получили школы №12, 14, 20, 32 и 38. Там есть ремни безопасности, полки для сумок и камера видеонаблюдения. А двери оснащены механизмом, который останавливает движение при их открытии.