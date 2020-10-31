Как рассказали в ДЧС Атырауской области, 30 октября в 14.32 в Департамент по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о задымлении 5-этажного жилого дома по улице Кунанбаева в Атырау. - По прибытии к месту вызова было установлено, что в подъезде одной из квартир жилого дома горит холодильник и собранные рядом предметы домашнего обихода. В результате оперативных действий пожарных с верхнего этажа были эвакуированы один взрослый человек и пятеро детей, еще 5 взрослых вышли на улицу своими силами. Пожар локализован в 14.46 и полностью потушен в 14.51. В тушении пожара задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава, - рассказали в департаменте.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.