Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, до первого февраля 2020 года на территорию области ввезено 3152 единицы транспортных средств, из них 2212 с рулевым управлением справа. - На сегодняшний день зарегистрировано 2235 транспортных средств. Из 940 автомобилей, переоборудованных с правого рулевого управления на левое, в управлении административной полиции ДП Актюбинской области зарегистрированы 195 автомашины, имеющие Протоколы проверки безопасности конструкции транспортного средства, - рассказали в полиции. - Департамент полиции напоминает автовладельцам, что продолжается работа по государственной регистрации транспортных средств, зарегистрированных за гражданами Казахстана в Республике Армения, в том числе, с переоборудованным рулевым управлением. Следует отметить, что для разъяснения правил регистрации ввезенных авто в полиции создан Cаll-центр, который работает с 9:00 до 19:00 часов, за исключением выходных дней. Он расположен в УАП ДП по адресу г.Актобе, ул.Айтекеби, 21.