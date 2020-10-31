Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев выступил на брифинге в региональной службе коммуникаций, где рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в ЗКО. По его словам, несмотря на постановление главного санврача РК о смягчении карантинных мер, в нашем регионе ситуация не позволяет ослабить карантин, и никаких изменений в эту сторону не планируется. По словам главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, эпидситуация в регионе остается нестабильной. Сначала октября в ЗКО зарегистрировано 137 случаев коронавирусной инфекции, тогда как в сентябре 111, а заболеваемость выше среди пенсионеров. - Также болезнь выявлена у работающих людей, среди работников детских садов и школ. Когда мы проводим эпидрасследование, то выясняется, что большинство зараженных посещали места массового скопления, много контактировали, несмотря на запрет, проводят мероприятия. Нужно понять, что вирус никуда не делся. Если мы не хотим усиления карантина, то необходимо соблюдать ограничительные меры, - сказал Мухамгали Арыспаев, отметив при этом, что в нашей области ослабления карантина не ожидается. Более того, если эпидситуация продолжит ухудшаться, что будут введены дополнительные карантинные меры. Как стало известно, усиливается работа и на границах. Так, если ранее при отсутствии ПЦР-тестов у пеших граждан, прибывающих из России, они должны были двое суток провести в инфекционном стационаре, и отпущены домой только после получения отрицательных результатов теста. То теперь будут проверяться и водители, занимающиеся грузоперевозками (не касается транзитных перевозок – прим.автора). По словам Мухамгали Арыспаева, за последние несколько дней бессимптомную форму коронавирусной инфекции выявили у водителей. Их изолировали на двухнедельный карантин. К слову, в силе остаются ранее принятые постановления главного санврача ЗКО о запрете движения общественного транспорта по воскресеньям. В выходные дни не работают крытые рынки и торговые дома, также запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.