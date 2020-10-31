Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru - С 1 марта 2020 года в области зарегистрировано 11 794 новорожденных. Это означает, что в день рожают в среднем 25 матерей, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. Напомним, что во время пандемии коронавируса при областном перинатальным центром открыли провизорный стационар на 30 коек, а при роддоме города Атырау - на 8 мест. В них этих рожали женщины с подтверждённым диагнозом КВИ. Вместе с тем, ни у одного из их детей не было обнаружено опасной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.