Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональной службе коммуникации состоялся брифинг на котором руководитель департамента агенства по делам госслужбы ЗКО Галым Турсунбаев рассказал, об итогах деятельности департамента за 9 месяцев 2020 года. - На 1 октября 2020 года на территории Западно-Казахстанской области функционирует 435 государственных органов. Штатная численность государственных служащих области составляет 4234 единицы: МИО (местные исполнительные органы) – 2455, ЦГО (центральные государственные органы) – 1779, фактическая численность составляет 3930 служащих (МИО – 2265, ЦГО-1665). Вакантных должностей по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 304 человека (МИО-190,ЦГО-114), что составляет 7% от штатной численности, из них на областном уровне – 103, на районном уровне –146, на сельском уровне – 47. Внедрение проекта «С дипломом в село» стимулирует приток квалифицированных кадров в сельские аппараты и позволит сократить кадровый дефицит на селе, - пояснил он. Также Галым Турсунбаев рассказал об обучении государственных служащих в ЗКО. - В соответствии с требованиями законодательства в филиале по ЗКО прошли курсы повышения и переподготовки 921 (МИО-520, ЦГО-401) или 70,8% от годового плана (запланировано 1300, МИО-810, ЦГО-490). Академией государственного управления и ее филиалами обучение государственных служащих осуществляется в режиме онлайн посредством платформы ZOOM, - рассказал руководитель департамента агенства по делам госслужбы ЗКО. Также, по его словам, с целью приобретения государственными служащими профессиональных знаний с начала этого года стажировку прошли 69 государственных служащих. - С начала года государственными органами области проведены конкурсы на занятие 1388 вакантных должностей (МИО-799, ЦГО-589). В конкурсах приняли участие 1324 кандидатов, из которых победителями определены 729 кандидат (МИО-474, ЦГО-255). По результатам внутренних конкурсов на вышестоящие должности назначены 209 (МИО-134, ЦГО-75) служащих из 296 победителей, что составило 74,3% из всех назначенных по внутренним конкурсам, - отметил Галым Турсунбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.