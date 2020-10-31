Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Восточно-Казахстанской области - 233. В Атырауской области - 12, а в ЗКО - 13 случаев. Всего в стране выявлены 111953 заболевших. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксированы 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 23 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 37746, летальных случаев - 401, выздоровевших - 28710. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.