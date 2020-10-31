Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 28 октября сотрудниками Шалкарского районного отдела полиции при проведении оперативно розыскных мероприятий в п. Бегимбет задержаны 36-летний местный житель и 28-летний житель Аральского района Кызылординской области. - В ходе проведения санкционированного обыска с мотоцикла марки ИЖ «Планета-3» без государственных регистрационных номеров, находящегося во дворе дома одного из подозреваемых, изъят полипропиленовый мешок с рогами сайгака в количестве 167 штук. Кроме того, с кладовой комнаты вышеуказанного дома изъято одноствольное охотничье ружье 12-го калибра «ИЖ-18ММ» и 12 патронов к нему. Также в кухонной комнате из-под умывальника изъят полиэтиленовый пакет с мясом сайгака весом 5 кг. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 339 ч.1-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенным к использованию видам растений или животных, их частями или дериватами», - рассказали в полиции. Как стало известно, один из подозреваемых в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.