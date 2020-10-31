da По информации РГП "Казгидромет", 1 ноября в Уральске ожидается погода без осадков. Днем +13 градусов, ночью +4. Переменная облачность ожидается в Атырау. Температура воздуха днем составит +16 градусов, ночью +6. 20 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +14 градусов, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.