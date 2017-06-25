Иллюстративное фото из архива "МГ" В понедельник, 26 июня, международный день с наркоманией в Уральске отметят акцией «Молодежь против наркотиков» в парке культуры и отдыха. Главным событием станет показательные выступления служебных собак кинологического центра ДВД ЗКО. Коме того, пройдут спортивные мероприятия: асык ату, шахматы, тогызкумалак, поднятие гири, перетягивание каната. Победителей и активных участников ожидают призы. Стоит отметить, что здесь же можно будет и проверить свое артериальное и глазное давление, а также узнать свой вес. Акция начнется в 17.00 26 июня в парке культуры и отдыха.