В этом году количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 5 раз, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в целях предупреждения и ликвидации лесных и степных пожаров на территории ЗКО разработан план по тушению пожаров в пожароопасной сезон.

- С начала года зарегистрирован один лесной пожар,где площадь составила 8,7 га и 145 возгораний общей площадью 845 га, - пояснили в ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний увеличилось в пять раз. Кроме того, в этом году заложено 97,9 млн тенге на предупреждение и ликвидацию ЧС природного и техногенного характера.

-Было создано 8 мобильных групп по охране лесов и животного мира, проведено 25 рейдовых мероприятий по результатам которых составлено два административных протокола, - рассказали в ДЧС ЗКО.

Кристина КОБИНА