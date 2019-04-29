В этом году священный для мусульман месяц Рамазан начинается 6 мая и продолжится до 4 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Месяц Рамазан продлится 30 дней. Соблюдение поста является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. Кроме этого, во время соблюдения поста важно своевременно принимать пищу. Каждый постящийся должен ответственно подойти к этому вопросу. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. Сумма фитр-садака составляет 300 тенге на человека. Эта сумма является минимальной суммой благотворительности. Люди могут подать больше этой суммы, но не меньше. Ночь Ляйлятуль кадр - ночь на 1 июня. А 5 июня первый день праздника Ораза Айт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.