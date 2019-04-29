Фото из архива "МГ" Месяц Рамазан продлится 30 дней. Соблюдение поста является одним из пяти столпов Ислама. Постящийся воздерживается от всех видов разговения (еды, питья, курения, половой близости и др.) и стремится сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов в светлое время суток. Кроме этого, во время соблюдения поста важно своевременно принимать пищу. Каждый постящийся должен ответственно подойти к этому вопросу. Утренняя трапеза должна быть окончена до рассвета, а вечернюю - ифтар - можно совершать только после заката. Именно поэтому в городах Казахстана пост начинается в разное время. Это зависит от рассвета и захода солнца. На официальном сайте ДУМК опубликовано расписание для каждого города Казахстана. Сумма фитр-садака составляет 300 тенге на человека. Эта сумма является минимальной суммой благотворительности. Люди могут подать больше этой суммы, но не меньше. Ночь Ляйлятуль кадр - ночь на 1 июня. А 5 июня первый день праздника Ораза Айт.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.