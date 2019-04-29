С помощью этого ингредиента можно добиться потрясающих результатов. В домашних условиях можно добиться эффекта ламинирования волос с помощью касторового масла. Смешайте 1 сырое яйцо с 1 ст. л. касторки, добавьте в смесь 2 ст.л. майонеза и 4 ст.л. кефира. Взбейте и равномерно распределите средство по прядям. Через час смойте его теплой водой. В сочетании с различными ингредиентами касторовое масло предотвращает ломкость волос, возвращает им эластичность, повышает выработку в волосах кератина, благодаря чему перестают сечься кончики. Следить за новостями красоты поможет вам наш сайт: советы, как вернуть блеск глазам или похудеть на 5 кг без диет читайте ежедневно на наших страницах