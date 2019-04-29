Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, сообщение о пожаре поступило в 20.25. – Горел двухквартирный частный дом, площадь пожара составила 190 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.06. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте работали 10 пожарных и четыре единицы техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.