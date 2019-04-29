Крупные компании начали помогать своим работникам приобрести жильё по программе "7-20-25", сообщает ипотечная организация "Баспана". Компания ERG начала выдавать половину первоначального взноса своим работникам, предоставляя им заём на пять лет под 0,1% годовых. При этом предприятие само выступает гарантом для сотрудника, что обеспечивает стопроцентное одобрение банка. Телерадиокорпорация "Казахстан" выделила своим сотрудникам порядка 100 млн тенге для первоначального взноса. Помощь работникам для участия в "7-20-25" планируют оказать крупные павлодарские предприятия – ТОО "KSP-Steel" и ТОО "УПНК". - В промышленности Казахстана работает более 600 тысяч человек. Это самая большая отрасль по численности занятых в ней людей. Мы справедливо ожидаем, что именно работники промышленного сектора будут основными участниками программы "7-20-25", – сказал заместитель председателя правления ИО "Баспана" Дархан Байкуатов. По прогнозу до конца 2019 года крупный бизнес может помочь с первоначальным взносом как минимум 5 тысячам казахстанцев. В ИО "Баспана" отметили, что готовы проконсультировать крупные и средние предприятия и оказать организационную помощь при работе с банками-участниками программы "7-20-25". Напомним, в 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать ипотечную программу, доступную для каждого казахстанца. Позже была запущена программа "7-20-25". Условия получения жилья следующие: ставка вознаграждения по кредиту - не более 7% в год, первоначальный взнос - не более 20%, срок предоставления кредита - до 25 лет. Кредиты будут предоставляться только в тенге. Выдача первых займов началась с 4 июля 2018 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.