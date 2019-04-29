Ректор ЗГКМУ им. М.Оспанова Мурат Телеуов Вуз возглавил Мурат Телеуов, профессор и хирург. С конкурсом на место ректора возник скандал. Заявки в Минздрав вначале подали ректор, который возглавлял университет последние 11 лет, Ербол Бекмухамбетов и известный предприниматель в области медицины в Актобе, директор частной клиники Галымжан Елеуов. Собеседование с ними в министерстве здравоохранения транслировали в соцсети. Но голосование прервали, и объявили повторный конкурс. Преподаватели и работники медцентра университета расценили это как нарушение, отправили письма в «Нур Отан», агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции и в минздрав, чтобы засчитали результаты первого конкурса, когда большинство членов комиссии министерства проголосовали за действующего ректора, но процесс прервали, конкурс отложили». Обращение подписали около 300 человек. 19 апреля в минздраве провели второе собеседование. На этот раз соискателей было уже трое. Третьим стал руководитель института общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды» Мурат Телеуов, за него и проголосовали члены комиссии министерства здравоохранения РК. 26 апреля Ербол Бекмухамбетов покинул пост ректора, его место занял Марат Телеуов. Как сообщила пресс-служба вуза, трудовую деятельность он начал в 1984 году врачом-хирургом Алгинской ЦРБ, в разные годы работал главным научным сотрудником НЦ хирургии им. А.Н. Сызганова, начальником отдела организации хирургической помощи департамента лечебно-профилактической работы, возглавлял Семипалатинскую государственную медицинскую академию, республиканский научный центр неотложной медицинской помощи г. Астана, Карагандинский государственный медуниверситет, затем департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения. До назначения на должность ректора ЗКМУ им. М. Оспанова руководил институтом общественного здравоохранения и профессионального здоровья НАО «Медицинский университет Караганды». Профессора университета поблагодарили бывшего ректора вуза Ербола Бекмухамбетова, с которым они проработали 11 лет за вклад в развитие вуза, подготовку кадров для отечественного здравоохранения. Бывшего ректора коллеги провожали с музыкой, цветами и подарками, долго не отпускали со сцены. 45-летний Ербол Бекмухамбетов в свое время окончил этот же вуз, причем с отличием. Работал стажером-исследователем кафедры онкологии, затем трудился в КазНИИ онкологии и радиологии. В 2007 году защитил докторскую диссертацию на тему «Современные подходы к лечению больных раком пищевода». В 2009 году получил звание профессора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.