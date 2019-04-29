Его вкусовые качества известны, а я хочу рассказать о паре случаев, когда рис может выручить по хозяйству. Если в термосе появился посторонний запах – не страшно! Положите в него пару ложек риса, налейте воду и несколько раз хорошо встряхните. Затем промойте горячей водой. Запах исчезнет. Когда требуется «сухое тепло», не обязательно искать песок или соль. Рис тоже отлично держит тепло. Сухой рис насыпьте в мешочек или носок, поместите секунд на 30 в микроволновку. Все – можно прикладывать к больному месту. Берегите себя и своих близких! А новости о здоровье и красоте читайте ежедневно на нашем сайте!