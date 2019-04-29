Казахстанец Ержан Максим занял второе место в финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети». Фото из архива "МГ" Алла Пугачева вручила именную «Золотую звезду» 12-летнему казахстанцу Ержану Максиму - финалисту шестого сезона проекта «Голос. Дети» в России. На встречу Алла Пугачева пригласила четырех финалистов - Максима Ержана, Роберта Багратяна, Нино Чеснер и Анастасию Иванову. Видео со встречи размещено в Instagram одной из наставниц проекта Светланы Лободы, которая поблагодарила Аллу Пугачеву за поддержку детей. Награда «Золотая звезда Аллы Пугачевой» - ежегодная премия, учреждённая певицей в 2005 году, вручается как молодым талантливым исполнителям, так и признанным музыкантам. Ержан Максим из города Уральска по результатам зрительского голосования занял второе место в финале шестого сезона музыкального проекта «Голос. Дети», который прошел 26 апреля 2019 года вечером в прямом эфире на «Первом канале». Ержан Максим представлял команду Валерия Меладзе.  В финале казахстанец исполнил песни Эрика Кармена All by Myself и Лары Фабиан Adagio. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Bnews.kz.