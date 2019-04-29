Иллюстративное фото из архива "МГ" Причем в основном бизнесмены «растут как на дрожжах» в самом областном центре и почему-то лишь в Жылыойском и Курмангазинском районах. - На 1 января 2019 года количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства области составило 46756 единиц, из них 7151 – юридические лица, 37139- индивидуальные предприниматели и 2466 – крестьянские (фермерские) хозяйства. По сравнению с данными на соответствующую дату прошлого года общее количество действующих субъектов увеличилось на 9%, - отметили в департаменте статистики. По информации ведомства, наибольшее количество действующих индивидуальных предпринимателей сосредоточено в городе Атырау (68,2%), Жылыойском (12,8%) и Курмангазинском (4% от общего количества) районах. - Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-декабрь 2018 года составил 2459,9 млрд. тенге. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 января 2019 года составила 133,6 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 41,4%, а численность занятых - на пять с половиной процента, - сообщили в департаменте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.