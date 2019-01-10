Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о том, что теперь, в соответствии с приказом министра образования, за пропуски занятий без уважительных причин родители будут оштрафованы в размере 15883 тенге в государственный доход, вызвало волну возмущений со стороны родителей. – У меня трое детей учатся в школе. Бывают разные ситуации. Иногда бывает, что ребенок заболел, в школу не пошел, а к врачу мы попали не вовремя. Допустим, на третий день болезни мы обратились к доктору. Справку выдадут нам со дня обращения. Но за те два дня я должна буду заплатить штраф? Кому могло такое прийти в голову? Ничего умнее не могли придумать? - возмутилась жительница города Айсулу. В управлении образования ЗКО опровергли эту информацию. – Эта информация не соответствует действительности. Никакого приказа министерства образования не было. Есть статья 127 КоАП РК "". Если ребенок в течение 10 дней без уважительной причины пропускает занятия, то с родителями будет проводиться определенная работа. Но если ребенок и дальше будет систематически пропускать занятия, то данная проблема будет рассматриваться комиссией по делам несовершеннолетних и совместно с департаментом полиции родители будут привлекаться к ответственности, - заявила руководитель управления образования ЗКО Шолпан Кадырова.