Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что в 09.55 в с.Еркинкала в частном доме по ул.Даулетова, 1«Б» из-за неисправности печного отопления на природном газе получили отравление две пожилые женщины. Женщина 1955 года рождения погибла на месте, 69-летняя женщина госпитализирована в больницу. Другие подробности выясняются.