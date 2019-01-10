Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления образования ЗКО Шолпан Кадырова, бюджет сферы образования составляет 60,5 млрд тенге. – В 2018 году было завершено строительство семи объектов образования. Это школа в поселке Деркул на 600 мест, школа в поселке Дарьинск на 300 мест с интернатом на 100 мест, школа в поселке Зачаганск на 900 мест и школа в Акжайыкском районе на 198 мест, интернат в Бокейординском районе на 70 мест, музыкальная школа в Казталовском районе и детский сад в городе Аксай на 240 мест. В данный момент идет строительство оздоровительного лагеря на 48 мест в поселке Сары Омир Теректинского района, - рассказала Шолпан Кадырова. По словам руководителя управления, в области работают пять аварийных школ. Это школы №31, №33 в городе Уральск, гимназия и школа в Акжайыкском района и школа в Казталовском районе. – Для решения проблем с аварийными школами подготовлена проектно-сметная документация на строительство двух школ, которое начнется в 2019 году. Это школа на 600 мест в Казталовском районе и школа на 300 мест в поселке Чапаево Акжайыкского района. Кроме этого, в начале учебного года в области работали пять школ с трехсменной формой обучения. В 2018 году была сдана в эксплуатацию школа №50 в поселке Зачаганск на 900 мест, что значительно снизило количество трехсменных школ. В данный момент в городе работают четыре трехсменные школы. В 2019 году начнется строительство новой школы №51 в поселке Зачаганск, - рассказала Шолпан Кадырова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.