наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров" было выявлено 114 фактов, а по части 3 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере" было выявлено 19 фактов, - отметил Андрей Хлевин.

Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом департамента полиции ЗКО Андрей Хлевин, на территории ЗКО было выявлено 216 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 82 наркопреступления, в том числе 40 фактов сбыта наркотиков. – Из общего числа 17 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, тогда как в 2017 году это число достигало 9. На территории города Уральск выявлено четыре наркопритона. С 1 июня по 30 октября в республике проводилась операция "Кокнар", в ходе которой было выявлено 18 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений. В 2017 году было выявлено 8 подобных случаев. Были пресечены три факта контрабанды наркотиков, - рассказал Андрей Хлевин. По словам начальника управления, были задержаны 176 человек, которые совершили правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 41 человек являются наркосбытчиками. Из незаконного оборота было изъято 78 килограммов наркотических средств. – Сотрудниками полиции выявлено 134 уголовных проступка в сфере незаконного обращения с наркотическими веществами. По части 1 статьи 296 УК РК "Немедицинское потреблениев общественных местах" был выявлен один факт. По части 2 статьи 296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбытаСтоит отметить, что сотрудниками МПС в 2018 году были задержаны 188 человек, которые управляли транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения. Тогда как в 2017 году по данному факту были задержаны 126 человек. Сотрудники полиции отмечают, что в синтетические наркотические средства завозятся из приграничных регионов РФ. – Сейчас синтетические наркотики в основном заказывают через интернет-магазины. Кроме того, ранее в таблицу наркотических средств входило лишь несколько компонентов синтетических средств, тогда как состав заказанной через интернет "синтетики" менялся постоянно. Но 27 декабря 2018 года были внесены поправки по вопросам контроля над оборотом наркотических веществ и их аналогов. Теперь поправки позволят нам незамедлительно вводить запрет на быстро появляющиеся на рынке новые виды синтетических наркотиков, которые ранее не входили в список запрещенных веществ, - рассказал начальник УБН. Кроме этого, полицейские убедительно просят жителей города и области сообщать о надписях на стенах зданий, которое якобы предлагают приобрести наркотические средства. – Наверняка жители Уральска неоднократно встречали странные надписи с указанием номеров телефонов на стенах домов, гаражей и других строений. Преимущественно это действия мошенников, которые под видом наркокурьеров предлагают сначала оплатить и только после этого получить наркотики. Большая часть отправивших деньги не получили наркотики, - рассказал Андрей Хлевин. Стоит отметить, что в ЗКО на учете полицейских состоят 635 наркоманов, большинству из которых менее 30 лет.