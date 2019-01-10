9 января попрошайка в инвалидной коляске попал в обозрение камер видеонаблюдения городского отдела полиции №2. Дежурные оперативно направили участкового, который по прибытии заметил, что попрошайка, встав с инвалидной коляски, справляет свою нужду без каких либо затруднений. Это и вызвало подозрение у полицейского. - Задержанный 58-летний попрошайка оказался уроженцем г.Актобе. В отношении него заполнено 2 протокола - по статье 434 КоАП РК "Нарушение общественного порядка" и статье 449 КоАП РК "Попрошайничество", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. По словам полицейских, в данный момент задержанный мужчина находится в ГОП-2 для идентификации личности, а также для выяснения места жительства. - Кроме того, попрошайка пройдет медицинское освидетельствование для определения его инвалидности, - уточнили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.