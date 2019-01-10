9 января в 11.30 в Мангистаускую центральную районную больницу Шетпе доставили мужчину в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями в области сердца и легких. Мангистауские врачи в экстренном порядке прооперировали больного. Несколько часов длилась операция, благодаря которой врачам удалось спасти жизнь мужчине. - Операция прошла успешно, врачи на данный момент положительно отзываются о состоянии пострадавшего, хотя он находится в стабильно тяжелом состоянии, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.