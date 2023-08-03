— При регистрации онлайн на международные рейсы посадочный талон не выдаётся, его необходимо распечатать на стойке регистрации в целях безопасности, для проверки наличия необходимых въездных документов, — сообщили в авиакомпании.

Казахстанский лоукостер FlyArystan сообщил, что на вылеты с третьего августа регистрация в аэропорту на международные рейсы стала платной. Стоимость регистрации в воздушной гавани составляет 10 000 тенге (20 евро). При оформлении услуги заранее — 5 000 тенге (10 евро). Бесплатно пройти регистрацию можно только онлайн через мобильное приложение или на сайте авиакомпании.Стоит отметить, что в мировой практике регистрация в аэропорту у лоукостеров может быть платной из-за снижения расходов на оплату работы специалистов на стойках. При этом разница в стоимости, по сравнению с обычными авиакомпаниями, там достигает 50%.