Шестого августа в Алматы пройдут соревнования для велосипедистов-любителей. Организаторы Tour of World Class Almaty предупредили о временном перекрытии дорог:
  •  участок дороги, прилегающий к ALMATY ARENA, от Момышулы до Доспановой — с 2:30 до 17:30 в оба направления;
  • по Доспановой от кольца до Аднан Мендереса — с 6:00 до 9:50 в оба направления;
  • по Момышулы от Аднан Мендереса до Монке Би — с 6:00 до 9:50;
  • от Момышулы по Монке Би до продолжения Момышулы — с 6:00 до 9:50;
  • по Момышулы от Монке Би до вдоль БАКа — с 6:00 до 09:50;
  • по Момышулы от вдоль БАКа до Экологического поста — с 6:00 до 9:00;
  • вокруг территории Индустриальной зоны — с 6:00 до 9:00.
Общественный транспорт будет работать в штатном режиме.