Взрыв газа произошёл вечером второго августа в частном жилом доме в селе Туздыбастау. Последующего возгорания не произошло. — В областную больницу госпитализированы два человека: женщина 1981 года рождения (ожоги третей степени, состояние тяжёлое) и её сын 2001 года рождения (ожоги второй степени, состояние средней степени тяжести), — сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана. Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.