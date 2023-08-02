В Доме Дружбы прошла конференция о развитии медиации в Казахстане. Руководитель «Центра примирения» и председатель Союза медиаторов ЗКО Алуа Ракишева уверена, что население региона хорошо информировано в этом области. По области насчитывается 76 общественных медиаторов и 18 профессиональных.
— На сегодня к нам поступило 176 обращений, из них 57 медиаций заключили, остальные 119 – это консультации. Возникла необходимость повышать квалификацию медиаторов. В рамках проекта предусмотрено создание Ассоциации медиаторов, потому что помимо нас в городе имеется ещё шесть центров медиации, которые работают разрознено и в некоторых вопросах некомпетентны, — считает Ракишева.
По словам эксперта ОЮЛ «Ассоциация Международной академии переговоров» Арслана Карханова, на этот год заложено 300 бесплатных сертификатов, чтобы на базе Международной академии обучить 300 профессиональных медиаторов. Тенденция показала, что в стране хорошо развивается институт медиации, но увеличение количества медиаторов повлекло за собой их некомпетентность. Поэтому первым стоит вопрос о повышении квалификации и выработки единого методического пособия. Оксана КАТКОВА