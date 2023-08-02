— На сегодня к нам поступило 176 обращений, из них 57 медиаций заключили, остальные 119 – это консультации. Возникла необходимость повышать квалификацию медиаторов. В рамках проекта предусмотрено создание Ассоциации медиаторов, потому что помимо нас в городе имеется ещё шесть центров медиации, которые работают разрознено и в некоторых вопросах некомпетентны, — считает Ракишева.

В Доме Дружбы прошла конференция о развитии медиации в Казахстане. Руководитель «Центра примирения» и председатель Союза медиаторов ЗКО Алуа Ракишева уверена, что население региона хорошо информировано в этом области. По области насчитывается 76 общественных медиаторов и 18 профессиональных.По словам эксперта ОЮЛ «Ассоциация Международной академии переговоров» Арслана Карханова, на этот год заложено 300 бесплатных сертификатов, чтобы на базе Международной академии обучить 300 профессиональных медиаторов. Тенденция показала, что в стране хорошо развивается институт медиации, но увеличение количества медиаторов повлекло за собой их некомпетентность. Поэтому первым стоит вопрос о повышении квалификации и выработки единого методического пособия.