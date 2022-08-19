В доказательство своих слов администрация рынка предоставила записи с камер видеонаблюдения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мониторинговую группу более часа досматривали, прежде чем пустить на рынок «Мирлан» в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 августа во время заседания по работе мониторинговой группы по регулированию цен на социально значимые продукты питания инспектор комиссии партии Amanat Афиза Семгалиева обвинила руководство универсального рынка «Мирлан» в воспрепятствовании их работе. По ее словам, администрация рынка продержала проверяющих более часа и не впускала на территорию.
– ... Нам мешали работать. Мы около полутора часов объясняли администрации рынка кто мы и зачем пришли, были вынуждены потерять полтора часа времени. Они проверяли нас в рамках антитеррористических показателей. На каких террористов мы похожи, я так и не поняла. Кроме этого, журналистов вообще не допустили на территорию рынка, тем самым нарушив закон «О СМИ». Причём все эти факты происходили в присутствии директора рынка Тагиры Журавлёвой. Я 40 минут не могла к ней попасть, после чего нам зайти разрешили, а журналистов охраняла служба безопасности, - заявила тогда Афиза Семгалиева.
Между тем, руководство универсального рынка «Мирлан» полностью опровергло эту информацию и даже предоставило запись с камер видеонаблюдения с момента заезда группы на территорию рынка и выезда. Эти записи хранятся в течение месяца, а дело происходило днём восьмого августа. Из видеозаписей следует, что машина мониторинговой группы заехала на территорию рынка в 11:04, припарковалась на стоянке и трое членов группы вместе с журналистами в 11:14 вошли в отдел бакалеи. Там они ходят по бутикам с продуктами, в 11:30 к ним подходят администраторы рынка и приглашают пройти в администрацию. В 11:37 уже в здании администрации к ним подходит начальник службы безопасности, просит предъявить документы и зарегистрироваться. В 11:48 заходят к директору рынка, где провели три минуты. В 11:55 записывают интервью, а в 12:04 покидают территорию рынка, несмотря на то, что им разрешили работать. Итого мониторинговая группа, судя по видео, провела на месте ровно час, при этом почти половину этого времени к ним никто даже не подходил. Директор универсального рынка «Мирлан» Тагира Журавлева говорит, что в тот день никто не препятствовал их работе. Единственное, о чём их попросили - это зарегистрироваться и предъявить документы.
– У нас место массового скопления людей. За всё, что происходит на территории рынка, мы несём ответственность, он не бесхозный, у нас есть обязательства. Девушка кричала, что ко мне невозможно попасть. Такого нет, я принимаю всех, работа такая. Наш рынок заключил два меморандума на совместную деятельность по стабилизации цен. Наша задача - содействовать работе мониторинговой группы. Мы разговариваем с нашими предпринимателями, объясняем им, просим, чтобы сохраняли документы, говорим, что мораторий на проверку бизнеса закончится и придёт проверка. Будут проверять наценку на товары, поэтому по всем торговым залам висят объявления о том, что наценка не должна превышать 15%, - объясняет Тагира Журавлева.
Вместе с тем, директор рынка отметила, что они предоставляют торговые места предпринимателям, создают условия для торгующих и покупателей, и к ценникам не имеют никакого отношения.
– Я тоже заинтересована в том, чтобы цены на продукты были ниже. В рамках меморандума мы напротив помогаем мониторинговым группам. Ко мне в кабинет вошли всего два человека, им никто не мешал. Единственное - к ним подошёл начальник охраны в рамках своих должностных функций и попросил зарегистрироваться. Журналисты сюда не заходили. К тому моменту, когда они поднялись в администрацию, они уже свою работу выполнили. Мы хотим, чтобы горожане знали, как всё происходило и что рынок «Мирлан» в 90-х не остался, здесь все понимают, что такое закон. Мы так же хотим, чтобы цены на социально значимые продукты снижались, ценники мы менять не собирались, тем более администрация рынка в этом не заинтересована. Наша задача - организовывать торговые места, - заключила Тагира Журавлева.
Между тем, в пресс-службе партии Amanat стоят на своем - во время проверки бутиков бакалеи пришли представители администрации рынка «Мирлан» и заявили, что без разрешения директора съёмки запрещены.
– При том, что никаких знаков на запрет съемок не было. Тем самым противоречили закону «О СМИ». После увели двух членов комиссии на переговоры с руководством рынка, где они были 40 минут. После объяснения мониторинговой группы, что они не вмешиваются в финансовую деятельность организации, а только ведут мониторинг цен, чтобы проанализировать цены на продукты на этом рынке. Также добавили, что такие работы ведутся почти во всех рынках города. Их встретил начальник службы безопасности и сказал, что рынок включён в список антитеррористических объектов, он как начальник службы безопасности должен защищать рынок и его сотрудников. После переговоров и объяснения, что их цель только мониторинг цен на продукты, всё же было дано разрешение на съемки, но за 40 минут с остальными членами комиссии были охранники рынка и следили, чтобы никаких видов съёмок не проводили, - пояснили в пресс-службе партии.
В партии настаивают, представители рынка не только помешали работе журналистов, но и работе общественников. Главной задачей общественников партийцы назвали продвижение идеи взаимопомощи, оказание поддержки, защита интересов уязвимых слоёв общества, а резкое подорожание цен на продукты волнует всех граждан общества.

