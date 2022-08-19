– ... Нам мешали работать. Мы около полутора часов объясняли администрации рынка кто мы и зачем пришли, были вынуждены потерять полтора часа времени. Они проверяли нас в рамках антитеррористических показателей. На каких террористов мы похожи, я так и не поняла. Кроме этого, журналистов вообще не допустили на территорию рынка, тем самым нарушив закон «О СМИ». Причём все эти факты происходили в присутствии директора рынка Тагиры Журавлёвой. Я 40 минут не могла к ней попасть, после чего нам зайти разрешили, а журналистов охраняла служба безопасности, - заявила тогда Афиза Семгалиева.Между тем, руководство универсального рынка «Мирлан» полностью опровергло эту информацию и даже предоставило запись с камер видеонаблюдения с момента заезда группы на территорию рынка и выезда. Эти записи хранятся в течение месяца, а дело происходило днём восьмого августа. Из видеозаписей следует, что машина мониторинговой группы заехала на территорию рынка в 11:04, припарковалась на стоянке и трое членов группы вместе с журналистами в 11:14 вошли в отдел бакалеи. Там они ходят по бутикам с продуктами, в 11:30 к ним подходят администраторы рынка и приглашают пройти в администрацию. В 11:37 уже в здании администрации к ним подходит начальник службы безопасности, просит предъявить документы и зарегистрироваться. В 11:48 заходят к директору рынка, где провели три минуты. В 11:55 записывают интервью, а в 12:04 покидают территорию рынка, несмотря на то, что им разрешили работать. Итого мониторинговая группа, судя по видео, провела на месте ровно час, при этом почти половину этого времени к ним никто даже не подходил. Директор универсального рынка «Мирлан» Тагира Журавлева говорит, что в тот день никто не препятствовал их работе. Единственное, о чём их попросили - это зарегистрироваться и предъявить документы.
– У нас место массового скопления людей. За всё, что происходит на территории рынка, мы несём ответственность, он не бесхозный, у нас есть обязательства. Девушка кричала, что ко мне невозможно попасть. Такого нет, я принимаю всех, работа такая. Наш рынок заключил два меморандума на совместную деятельность по стабилизации цен. Наша задача - содействовать работе мониторинговой группы. Мы разговариваем с нашими предпринимателями, объясняем им, просим, чтобы сохраняли документы, говорим, что мораторий на проверку бизнеса закончится и придёт проверка. Будут проверять наценку на товары, поэтому по всем торговым залам висят объявления о том, что наценка не должна превышать 15%, - объясняет Тагира Журавлева.Вместе с тем, директор рынка отметила, что они предоставляют торговые места предпринимателям, создают условия для торгующих и покупателей, и к ценникам не имеют никакого отношения.
– Я тоже заинтересована в том, чтобы цены на продукты были ниже. В рамках меморандума мы напротив помогаем мониторинговым группам. Ко мне в кабинет вошли всего два человека, им никто не мешал. Единственное - к ним подошёл начальник охраны в рамках своих должностных функций и попросил зарегистрироваться. Журналисты сюда не заходили. К тому моменту, когда они поднялись в администрацию, они уже свою работу выполнили. Мы хотим, чтобы горожане знали, как всё происходило и что рынок «Мирлан» в 90-х не остался, здесь все понимают, что такое закон. Мы так же хотим, чтобы цены на социально значимые продукты снижались, ценники мы менять не собирались, тем более администрация рынка в этом не заинтересована. Наша задача - организовывать торговые места, - заключила Тагира Журавлева.Между тем, в пресс-службе партии Amanat стоят на своем - во время проверки бутиков бакалеи пришли представители администрации рынка «Мирлан» и заявили, что без разрешения директора съёмки запрещены.
– При том, что никаких знаков на запрет съемок не было. Тем самым противоречили закону «О СМИ». После увели двух членов комиссии на переговоры с руководством рынка, где они были 40 минут. После объяснения мониторинговой группы, что они не вмешиваются в финансовую деятельность организации, а только ведут мониторинг цен, чтобы проанализировать цены на продукты на этом рынке. Также добавили, что такие работы ведутся почти во всех рынках города. Их встретил начальник службы безопасности и сказал, что рынок включён в список антитеррористических объектов, он как начальник службы безопасности должен защищать рынок и его сотрудников. После переговоров и объяснения, что их цель только мониторинг цен на продукты, всё же было дано разрешение на съемки, но за 40 минут с остальными членами комиссии были охранники рынка и следили, чтобы никаких видов съёмок не проводили, - пояснили в пресс-службе партии.В партии настаивают, представители рынка не только помешали работе журналистов, но и работе общественников. Главной задачей общественников партийцы назвали продвижение идеи взаимопомощи, оказание поддержки, защита интересов уязвимых слоёв общества, а резкое подорожание цен на продукты волнует всех граждан общества.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.