Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 17 августа. По информации пограничной службы КНБ Казахстана, во время несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нурбек Ергалиев. По результатам судебно-медицинской экспертизы произошла «внезапная сердечная смерть». Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти военнослужащего. Руководство и личный состав пограничной службы выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего, и заявили, что принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье.