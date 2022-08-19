В посёлке Шалгын Каратобинского района идёт строительство домов и школы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Весна этого года принесла неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. С разных уголков области в редакцию поступали ужасающие видеокадры с затопленными домами и улицами. Спасатели эвакуировали людей, погиб скот, сельчане остались без крова.
28 марта стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы
в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома
и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС
, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды
, власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге
.
Позже было принято решение в селе Шалгын построить 23 новых дома и школу на 60 мест.
19 августа мы побывали в Шалгыне, поговорили с местными жителями и увидели, как живут сельчане, оставшиеся без крова.
- Вообще строители работают, но материалы не привозят, наверняка какая-то задержка. И что они будут делать без стройматериалов? На улице жара, они просто будут сидеть. Сейчас в семи домах возводят стены. В начале сентября ожидаются дожди и для нас этот период будет сложным. До сих пор на домах нет крыш, лишь только стены. Мы требуем, чтобы нам побыстрее построили дома. Власти обещают завершить строительство до конца октября. Но мы считаем, что это затянется. Сейчас я живу в сарае вместе с коровами. С одной стороны животные, с другой стороны расположились я и муж. Мухи не дают покоя. Нам выдали палатки, там мы только пьём по утрам чай. Днём кушаем на улице, и прячемся в тени, потому что в палатке настолько душно, что невозможно в ней находится, - рассказала жительница села Шалгын Умит Бекжанова.
Женщина показала, как выглядит её сарай. Там же семья готовит еду на плите, которая работает от газовых баллонов.
Ещё один сельчанин Садыик Муканбедияров отметил, что весной всем пострадавшим от паводка выдали палатки, но при этом взяли с них расписку, где при порче выданного имущества они должны будут возместить ущерб в размере полумиллиона тенге.
- В палатках в жаркую погоду - жарко, в холодную погоду - холодно. Там мы жили один месяц, потом перебрались в сарай. Наше жильё затопило 31 марта. Сейчас просим быстрее построить дома. Есть супруга, но она очень сильно болеет, у нее проблемы с сердцем и это беспокоит меня, - сказал Садыик Муканбедияров.
Житель села Шалгын Мереке Шадияр также возмущён тем, что все деньги в семье уходят на строительство сарая, в котором они сейчас живут.
- Прошло четыре месяца, лето заканчивается, а деньги никак не могут выделить. Приезжал аким области Гали Искалиев, видел всю ситуацию. На дворе XXI век, независимая страна. Что за государство, которое не может построить 23 дома за лето? Ущерб нашего дома оценили в 1,7 миллиона тенге, просто нужно было выдать средства и мы сами бы всё построили. Мы живем на месте, где разрушился наш дом. До сих пор не закончили строительство сарая, все деньги уходят туда. Бригада приехала, работают, но им ещё не перечислили денег. Куда смотрит наше государство? Завтра начнутся дожди, что мы будем делать? - задаётся вопросами Мереке Шадияр.
Учитель казахского языка и литературы основной средней школы в селе Шалгын Айнур Муканова вспоминает, как они пережили паводок. За одну ночь они переоборудовали Дом культуры и продолжили обучение учеников.
- Когда разрушилась школа, за один день мы переоборудовали для учебного процесса Дом культуры. Одну большую комнату разделили на пять классов с помощью ГВЛ. Правда, слышимость отличная. Несмотря на это, наши учителя дали хорошие знания ученикам. По итогам учебного года качество знаний составило 57%. Для новой школы уже подготовили место, но строительство ещё не началось. Фундамент не залили, лишь приготовили место, где будет школа. Когда к нам приезжали, сказали, что до сентября не успеют возвести школу, но обещали достроить до января 2023 года. В этом году продолжим учебный процесс в Доме культуры. У нас насчитывается в школе 20 учителей и 16 человек младшего техперсонала. В школе 41 ученик, обучение только до девятого класса, - пояснила Айнур Муканова.
Аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев заверил, что в селе Шалгын строительство идёт полным ходом и застройщик это делает на собственные средства.
- Началось строительство 23 домов. Подрядчик ТОО «Жиенбай». В настоящее время застройщик это делает за свои деньги. 27 июля аким ЗКО Гали Искалиев приезжал в посёлок, разговаривал с подрядчиками, встретился с населением. Застройщики обещают сдать объекты вовремя. Дома построят до конца октября, а школу до конца этого года. На данный момент 30% финансирования на строительство школы выделено. На строительство домов должны выделить деньги из фонда «Казакстан халкына». В настоящее время шесть домов полностью построены, ещё два дома вот-вот закончат. Для 17 домов залили фундамент. Все материалы для строительства завезены, все работают. Конечно, жители переживают, что скоро холода, а дома не достроены. Я думаю, всё решится. Мы всё контролируем, - сказал глава района.
Он отметил, что стоимость строительства школы составит 700 миллионов тенге. На строительство каждого дома выделят 24 миллиона тенге, общая сумма составит около 570 миллионов тенге.
Фото Медета МЕДРЕСОВА