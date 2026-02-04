Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі в рамках рабочего визита посетил Геологический кластер и ТОО «Медицинский центр Жезказган».



В ходе посещения Геологического кластера руководителю компании представили ключевые направления геологоразведочных работ и проекты, направленные на восполнение минерально-сырьевой базы. Отдельное внимание было уделено внедряемым цифровым решениям, применяемым в геологии.



В частности, Руслану Өскенәлі продемонстрировали технологию лазерного 3D-сканирования с использованием беспилотных летательных аппаратов, которую применяет компания Qazaq Geophysics. Эта технология позволяет получать высокоточные пространственные данные в сложных и труднодоступных условиях. На их основе создаются цифровые модели местности, подземных выработок и инженерных сооружений, что значительно повышает точность геологического моделирования и инженерных расчетов.



Технология используется для мониторинга деформаций и контроля объемов. Было отмечено, что ее применение способствует повышению уровня промышленной безопасности, сокращению сроков выполнения работ и позволяет получать полную и актуальную информацию о состоянии объектов.



Далее, во время визита в Медицинский центр «Жезказган» Председатель Правления ознакомился с условиями оказания медицинской помощи, уровнем оснащенности учреждения, а также с организацией работы медицинского персонала. Особое внимание было уделено вопросам профилактики профессиональных заболеваний, медицинскому сопровождению работников промышленных предприятий и развитию корпоративной системы здравоохранения.



Рабочий визит стал частью планомерной работы руководства компании, направленной на внедрение современных технологий, повышение эффективности производства и создание безопасных условий труда, а также качественного медицинского сопровождения сотрудников.