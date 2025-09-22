Как сообщает пресс-служба МЧС РК, В салоне автомобиля находились двое молодых людей, в том числе несовершеннолетний.

– На окраине Актобе, на 13-м километре автодороги республиканского значения "Северный обход", недалеко от реки Илек, сотрудники МЧС провели спасательные работы по отбуксировке легкового автомобиля, которому угрожало падение с обрыва в воду. Как выяснилось, двое молодых людей, 20 и 17 лет, отправились на рыбалку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги в сторону обрыва, – пояснили в ведомстве.